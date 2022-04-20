Адвокат ректора школы искусств Полянкина попросил суд отпустить его под залог

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Защита ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина, который обвиняется в мошенничестве, попросила Московский городской суд изменить ему домашний арест на залог. Об этом ТАСС сообщил в среду, 20 апреля, его адвокат Василий Куликов.

— Мы просим избрать меру пресечения в виде залога. По нашему мнению, это лучший вариант, нежели домашний арест. Это позволит Анатолию Евсеевичу комфортнее следить за своим самочувствием. Сумма вносимого залога, как меры пресечения, находится в процессе согласования с ним, — рассказал он.

В пресс-службе столичного Бабушкинского суда подтвердили, что апелляционная жалоба на избрание Полянкину домашнего ареста поступила. Дата судебного заседания пока не назначена, передает ТАСС.

15 апреля решением Бабушкинского суда ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин был отправлен под домашний арест. Он подозревается в мошенничестве.

До этого Полянкин издал приказ об увольнении Константина Райкина — художественного руководителя вуза. Причиной стало упразднение должности.