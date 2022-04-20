Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автобус с дипломатами из РФ покинул посольство в Японии под «Прощание славянки»

Юлия Курганова

В мире
Автобус с дипломатами из РФ покинул посольство в Японии под «Прощание славянки»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Автобус с дипломатами из России и сотрудниками торгового представительства, о высылке которых из страны объявили японские власти, под марш «Прощание славянки» выехал с территории российской дипмиссии в Токио в среду, 20 апреля.

Проводить коллег собрались несколько десятков сотрудников посольства и торгпредставительства. Перед зданием посольства собрались японские СМИ.

Российский посол Михаил Галузин поблагодарил сотрудников за самоотверженную и эффективную работу и назвал решение властей Японии «произвольным» и «недружественным».

— Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей. Но вы покидаете Японию с высоко поднятой головой, с чувством достойно выполненного долга, — заявил он.

Также Галузин назвал данное решение «крайне контрпродуктивным шагом для российско-японского диалога».

Автобус отправился в аэропорт Ханэда, откуда дипломаты вылетят в Москву, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

8 апреля власти Японии объявили персонами нон грата восемь российских дипломатов.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

Читайте также:
Япония высылка на родину Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте