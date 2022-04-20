Автобус с дипломатами из РФ покинул посольство в Японии под «Прощание славянки»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Автобус с дипломатами из России и сотрудниками торгового представительства, о высылке которых из страны объявили японские власти, под марш «Прощание славянки» выехал с территории российской дипмиссии в Токио в среду, 20 апреля.

Проводить коллег собрались несколько десятков сотрудников посольства и торгпредставительства. Перед зданием посольства собрались японские СМИ.

Российский посол Михаил Галузин поблагодарил сотрудников за самоотверженную и эффективную работу и назвал решение властей Японии «произвольным» и «недружественным».

— Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей. Но вы покидаете Японию с высоко поднятой головой, с чувством достойно выполненного долга, — заявил он.

Также Галузин назвал данное решение «крайне контрпродуктивным шагом для российско-японского диалога».

Автобус отправился в аэропорт Ханэда, откуда дипломаты вылетят в Москву, сообщает РИА Новости.

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8 апреля власти Японии объявили персонами нон грата восемь российских дипломатов.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.