Япония объявляет персонами нон грата восемь российских дипломатов

Фото: Unsplash

Власти Японии объявили персонами нон грата восемь российских дипломатов. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Недавно в СМИ появилась информация, что до недавних пор правительство Японии занимало осторожную позицию относительно высылки российских послов, однако на фоне событий в Буче ситуация изменилась.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

Запад начал вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.