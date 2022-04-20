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Посол Киева в Берлине обвинил Германию в отказе поставлять тяжелое вооружение

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Посол Киева в Берлине обвинил Германию в отказе поставлять тяжелое вооружение
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Посол Украины в Германии Андрей Мельник остался недоволен решением Берлина не поставлять в республику тяжелое вооружение. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

По его словам, ФРГ не только способна поставлять на Украину необходимую военную технику, но и увеличить количество поставок. Мельник выразил надежду, что Германия примет соответствующие решения как можно скорее.

— По нашим данным, в Бундесвере насчитывается более 400 единиц, и лишь малая часть из них задействована в миссиях, — передает слова украинского посла ОСН.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Бундесвер почти исчерпал возможности в поставках вооружения Украине. По его словам, власти страны также сделали все возможное, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в Германии. Речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО, амуниции и том, что «можно применять в артиллерийских дуэлях».

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к лидерам государств, входящих в Европейский союз, с призывом максимально ускорить сроки поставок оружия на Украину. Европейский чиновник заметила, что не видит различий между легкими и тяжелыми вооружениями, поскольку Киев должен как можно скорее получить то, что ему нужно для обороны, и то, с чем он может справиться.

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