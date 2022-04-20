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Постпред Крыма заявил о подготовке украинскими националистами «кровавой бойни» в Одессе

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Постпред Крыма заявил о подготовке украинскими националистами «кровавой бойни» в Одессе
Фото: depositphotos

Одесситы опасаются, что украинские националисты могут устроить в городе кровавую бойню. Об этом в среду, 20 апреля, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

— Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются того, что киевский режим готовит в Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, — передает его слова РИА Новости.

Согласно мнению Мурадова, ВСУ занимаются подготовкой очередной провокации. Постпред Крыма также добавил, что люди сообщают о массовом скоплении украинских танков близ Одессы. Кроме того, около города замечали и иностранных наемников.

Всех солдат переодевают в форму ВС РФ, а на военную технику могут нанести знаки Z или V. Мурадов заключил, что российских войск в районе Одессы нет, передает телеканал 360.

19 апреля глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует реализовать провокацию с расстрелом мирных граждан под Одессой и обвинить в этом Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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