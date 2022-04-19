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В МО РФ сообщили о подготовке СБУ провокации с массовым расстрелом жителей под Одессой

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МО РФ сообщили о подготовке СБУ провокации с массовым расстрелом жителей под Одессой
Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует реализовать провокацию с расстрелом мирных граждан под Одессой и обвинить в этом Россию. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, сотрудники СБУ планируют переодеться в форму российских военных и обстрелять мирное население.

Провокацию также планируется запечатлеть на камеры, чтобы в дальнейшем передать кадры журналистам из международных СМИ, передает ТАСС.

До этого представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы приступили к штурму комбината «Азовсталь» на территории Мариуполя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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