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Басурин: Спецгруппы приступили к штурму комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Полина Долганова

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Басурин: Спецгруппы приступили к штурму комбината «Азовсталь» в Мариуполе
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Специальные группы приступили к штурму комбината «Азовсталь» на территории Мариуполя. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к своей работе, — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия предложила украинским боевикам и наемникам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие с 6:00 по московскому времени 17 апреля.

Позже, 18 апреля, стало известно, что украинские боевики дважды попытались прорвать окружение и вырваться с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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