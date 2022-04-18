Боевики ВСУ дважды пытались вырваться из окружения на заводе «Азовсталь»

Военнослужащие Народной милиции ДНР патрулируют улицы Мариуполя / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинские боевики дважды попытались прорвать окружение и вырваться с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил командир подразделения ДНР с позывным «Хохол».

— Было две попытки прорыва с «Азовстали». На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечен. По большей части они (солдаты ВСУ — прим. «ВМ») погибли. Это было примерно дня три–четыре назад. Честно говоря, я здесь сейчас даже не знаю, какое число, — передает его слова РИА Новости.

18 апреля один из жителей Мариуполя заявил, что националисты из полка «Азов», в отношении бойцов которого в России возбуждено несколько уголовных дел, не пользовались уважением среди населения города, поскольку хотели перестроить Украину под себя. Мужчина по имени Михаил заметил, что националистов в этом городе никто не любил.

В воскресенье, 17 апреля, стало известно об освобождении российскими военнослужащими заложников из мечети в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, украинские радикалы удерживали мусульман в турецкой мечети, расположенной в Приморском районе города.