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«Техноград» на ВДНХ подготовил онлайн-курс для мам

Араз Салехов

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«Техноград» на ВДНХ подготовил онлайн-курс для мам
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В период с 21 по 29 апреля пройдет новый курс «Начни карьеру и бизнес по профессии бухгалтера на удаленке». Организатором события выступает «Техноград» на ВДНХ. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— В первую очередь обучающая программа рассчитана на женщин, которые ранее работали по специальности бухгалтера. Им расскажут о том, какие сейчас существуют возможности для дистанционной занятости без смены профессии. Однако курс будет полезен и тем, кто только задумывается о карьере бухгалтера, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Также он отметил, что обучение даст возможность помочь будущим специалистам обобщить информацию о необходимых профильных навыках и компетенциях для дальнейшего знакомства с профессией.

Данный курс станет частью проекта «Мама онлайн». Занятия будут проходить дистанционно. Начало всех занятий — в 12:00. Обучение проходит на бесплатной основе, для участия нужно зарегистрироваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что жители столицы, находящиеся в поиске работы, могут обратиться в один из 57 центров трудоустройства, флагманские центры занятости населения «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера».

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