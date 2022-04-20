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Охлобыстин возмутился отношением Дурова к России

Георгий Соланович

Общество
Охлобыстин возмутился отношением Дурова к России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Иван Охлобыстин возмутился просьбой создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова не называть его «российским миллиардером».

— Необходима оптимизация, сжать смыслы как пружину, чтобы от этого проклятого «российского происхождения» раз и навсегда избавиться. Последний шаг к победе — никаких российских миллиардеров! <...> Не называть российскими миллиардерами. А как называть? Уточните. Заранее согласны. Мы понимаем — санкции, — заявил артист.

Охлобыстин добавил, что для непричастности к «постылой российскости» Дурова следует называть не миллиардером, а эльфом.

По словам российского актера, россияне, тем не менее, не винят создателя популярной соцсети в его приверженности Западу, передает «Пятый канал».

3 апреля Охлобыстин резко высказался в адрес актрисы Ингеборги Дапкунайте, которая уехала из России вместе с сыном Алексом, мамой и сестрой. Он раскритиковал артистку, обвинив в высокомерии, а также назвал ее «шпрота», которая построила карьеру в РФ, но решила уехать за рубеж при первой же возможности.

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