Охлобыстин возмутился отношением Дурова к России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Иван Охлобыстин возмутился просьбой создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова не называть его «российским миллиардером».

— Необходима оптимизация, сжать смыслы как пружину, чтобы от этого проклятого «российского происхождения» раз и навсегда избавиться. Последний шаг к победе — никаких российских миллиардеров! <...> Не называть российскими миллиардерами. А как называть? Уточните. Заранее согласны. Мы понимаем — санкции, — заявил артист.

Охлобыстин добавил, что для непричастности к «постылой российскости» Дурова следует называть не миллиардером, а эльфом.

По словам российского актера, россияне, тем не менее, не винят создателя популярной соцсети в его приверженности Западу, передает «Пятый канал».

3 апреля Охлобыстин резко высказался в адрес актрисы Ингеборги Дапкунайте, которая уехала из России вместе с сыном Алексом, мамой и сестрой. Он раскритиковал артистку, обвинив в высокомерии, а также назвал ее «шпрота», которая построила карьеру в РФ, но решила уехать за рубеж при первой же возможности.