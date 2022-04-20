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Киберспортсмены могут получить квоту на места в российских вузах

Оксана Васильева

Общество
Киберспортсмены могут получить квоту на места в российских вузах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России уделяют повышенное внимание развитию киберспорта. Одной из мер поддержки для талантливой молодежи может стать введение квот в вузах на внеконкурсный прием киберспортсменов. Данное предложение намерены обсудить на круглом столе рабочей группы «Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации», который состоится 22 апреля в Госдуме, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, а также руководитель новой рабочей группы Амир Хамитов пояснил, что в ходе мероприятия будут рассмотрены инструменты поддержки компьютерного спорта, планы по изменению действующего законодательства.

В обсуждении примут участие депутаты Госдумы, представители министерства спорта РФ.

Как отмечают эксперты введение квот для киберспортсменов, позволит повысить престиж этого вида спорта, помочь профессионалам совершенствовать свое мастерство и образование. Также в законодательных документах може появиться новый термин «дистанционное соревнование», что юридически урегулирует проведение спортивных турниров в формате онлайн. Кроме того, будут рассмотрены перспективы международного сотрудничества в сфере киберспорта.

Ранее эксперты в комментарии «Вечерней Москве» рассказали о том, что происходит в отечественной индустрии видеоигр и киберспорте в условиях санционных ограничений.

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