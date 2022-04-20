Заселение 18 новостроек по реновации началось в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичный департамент городского имущества предложил жителям 33 старых домов переселиться в современные квартиры в 18 новостройках по программе реновации. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель ведомства Максим Гаман.

— В 2022 году в Москве началось заселение еще 18 новостроек по программе реновации. В общей сложности новоселье в них смогут справить более 6,5 тысячи человек из 2,5 тысячи семей, которые проживали или проживают в 33 старых домах. На данный момент 3922 человека — 1742 семьи — уже выбрали новое жилье и готовятся к переезду, — уточнил он.

Также глава столичного департамента добавил, что новостройки будут расположены в семи округах города. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что до конца апреля в столице будет передано под заселение семь новостроек по реновации.

Отмечается, что жители переедут из районов Измайлово, Царицыно, Нагорный, Обручевский, Очаково-Матвеевское, Хорошево-Мневники и Южное Тушино.