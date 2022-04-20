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Сергунина: Сервису «Библиотеки Москвы» исполнился год

Лейла Алиева

Город
Сергунина: Сервису «Библиотеки Москвы» исполнился год
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 200 тысяч человек воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы» за год его работы. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

— Этот год показал, что проект «Библиотеки Москвы» действительно необходим. Он стал популярным среди москвичей, которые пользуются книжным фондом городских читален. Доступность и удобство уже оценили больше 216 тысяч человек. Сервис помогает экономить время и решать вопросы онлайн — от поиска книг до управления сроком их хранения и возврата, — отметила она.

По словам заммэра, за год работы сервиса книги в нем забронировали более 67 тысяч раз. Среди современных писателей горожане предпочитают книги Фредерика Бакмана, Донны Тартт, Марии Парр, Фрэнка Герберта, Айн Рэнд. А среди отечественных — Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной, Марины Степновой, Андрея Жвалевского, Алексея Сальникова, Александры Марининой.

Кроме того, пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» могут получать бонусные баллы за бронирование книг и обменивать их на полезные подарки. Например, билеты в музеи, кино, культурные мероприятия, сувениры или товары для дома, пополнение карты «Тройка» или оплату каршеринга.

2 апреля команда сервиса «Библиотеки Москвы» составила список книг, которые чаще всего бронировали пользователи для юных читателей. Волшебная сага о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг остается одной из самых востребованных у школьников. В 2022 году книги серии забронировали около 600 раз. В топ по числу бронирования вошли повести армянской писательницы Наринэ Абгарян «Великан, который мечтал играть на скрипке», «Жизнь — она там, где нас любят», «Семен Андреич. Летопись в каракулях», «Тайна старого сундука» и другие.

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