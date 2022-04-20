Лжесотрудник банка выманил у женщины почти миллион рублей

Фото: МВД Медиа

Представившись сотрудником банка, неизвестный заявил жительнице Клина по телефону, что мошенники пытаются списать деньги с ее счета. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, звонивший предложил женщине обналичить сбережения и перевести на указанные им счета, чтобы сохранить средства. Та согласилась и последовала инструкциям, сделав переводы на сумму около миллиона рублей.

Спустя время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Вскоре полицейским удалось установить личность лжесотрудника банковской службы безопасности. Его задержали в Новосибирске. Мужчина пояснил, что снимал похищенные деньги со счетов и передавал наличные сообщнику. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Злоумышленник находится под стражей.

Аналогичная ситуация произошла со столичной пенсионеркой 13 апреля. Ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей социальной защиты и стала говорить о перерасчете пенсии. Звонившей удалось разговорить пожилую женщину и узнать реквизиты ее банковской карты, с которой позже была списана сумма в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.