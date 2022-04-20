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Госавтоинспекция назвала самые частые причины аварий

Елена Самойлова

Общество
Госавтоинспекция назвала самые частые причины аварий
Фото: АГН Москва

В среду, 20 апреля, по итогам первых трех месяцев текущего года Госавтоинспекция предоставила список самых распространенных нарушений, которые стали причиной гибели людей на дорогах.

С начала года чаще всего ДТП со смертельным исходом случались из-за несоответствия скорости погодным условиям. Кроме того, водители часто нарушали правила проезда около переходов. Со стороны пешеходов также встречались нарушения при переходе проезжей части — они перебегали дорогу, не доходя до «зебры».

По данным Госавтоинспекции, ДТП, повлекшие за собой смерти пассажиров, происходили также из-за несоблюдения водителями дистанции, очередности проезда и правил перестроения. Кроме того, нередко аварии происходили при ошибках водителей во время движения задним ходом.

Напомним, с 11 по 17 апреля на дорогах столицы зарегистрировано 113 ДТП, в которых погибли два человека.

А на позапрошлой неделе — с 4 по 10 апреля — более 150 человек пострадали в Москве в ДТП.

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