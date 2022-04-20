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Посольство КНДР назвало события в Буче провокацией США

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство КНДР назвало события в Буче провокацией США
Фото: Pixabay

Власти Северной Кореи считают, что события в Буче являются провокацией США и Запада, которая направлена против России. Об этом в среду, 20 апреля, заявили в северокорейском посольстве в Москве.

— Событие — массовое убийство — в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели: очернить имидж России и изолировать в международном отношении, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что события в Буче являются спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что у Минска и Москвы уже есть все доказательства провокационного характера событий в украинском городе. По его словам, Россия и Белоруссия полностью разоблачили эту провокацию.

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