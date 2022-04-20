Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музыкант Николай Басков высказался о своем звании народного артиста Украины, которое он получил за пять лет до присвоения такого же звания в России.

— Это уже история из другой жизни. Я не один в этом списке разыскиваемых на Украине, — высказался певец в эфире канала НТВ в субботу, 16 апреля.

Басков отдельно отметил, что не собирается выезжать с гастролями дальше пределов России, по крайне мере пока. Также музыкант рассказал, что сейчас гастролирует по стране в поддержку беженцев и родственников российских военных.

7 марта Николай Басков заявил, что генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову следует отдать под трибунал из-за действий против народа.

По словам артиста, он надеется, что Ирину Венедиктову в скором времени ждут не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против украинского народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на территории Украины. Венедиктова также поддерживает фашизм на государственном уровне, написал Басков в одной из своих соцсетей.