Басков призвал отдать под трибунал генпрокурора Украины Венедиктову

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Генпрокурора Украины Ирину Венедиктову следует отдать под трибунал из-за действий против народа. Об этом заявил певец Николай Басков в понедельник, 7 марта.

— Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас тоже ждет... Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории, — сказал артист.

Венедиктова также поддерживает фашизм на государственном уровне, написал Басков в Instagram.

7 марта Венедиктова сообщила, что суд удовлетворил ходатайство об аресте Баскова, подозреваемого в «пропаганде и оправдании войны». Она добавила, что своими действиями артист «пропагандировал и оправдывал войны», а также порекомендовала ему найти «адекватных и грамотных юристов».

Музыкант недавно выложил пост в Instagram, где заявил, что поддерживает решения президента России Владимира Путина, и отметил, что операция России «полностью соответствует международному праву».

5 марта российский режиссер Никита Михалков заявил, что с юмором отнесся к своему заочному аресту на Украине. Накануне Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал кинематографиста, так как он подозревается в «посягательстве на территориальную целостность страны».

Михалков удивился, что, по мнению Украины, режиссер способен повлиять на территориальную целостность государства. Он подытожил, что мог бы отправить генеральному прокурору Украины ссылку на новый выпуск «Бесогона», однако Венедиктовой это уже не поможет.