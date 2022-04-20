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Расписание поездов на разных направлениях МЦД-1 и МЦД-2 изменится ночью 22–24 апреля

Араз Салехов

Город
Расписание поездов на разных направлениях МЦД-1 и МЦД-2 изменится ночью 22–24 апреля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится с 22 по 23 апреля и с 23 по 24 апреля с 23:00 до 5:50. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также расписание будет изменено на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 с 23 по 24 апреля с 22:00 до 5:55.

В частности, по вышеуказанным направлениям увеличатся интервалы, а также часть поездов поедет укороченным маршрутом.

Более подробную информацию можно узнать в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, стало известно, что расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится во второй половине апреля 2022 года.

На станции МЦД-2 Нахабино в период с 17 по 29 апреля будут проводиться работы по обслуживанию инфраструктуры в ночное время.

С 23 по 26 апреля в ночное время на станции Печатники пройдут путевые работы. В пресс-службе отметили, что в указанные дни изменится количество остановок, время отправления и прибытия на нескольких маршрутах.

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