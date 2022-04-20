Три автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Аносова Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что авария произошла на улице Аносова в районе дома 13. Из-за этого движение в сторону центра по Северо-Восточной хорде осуществляется по одной полосе из четырех.

Позже в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» появилась информация, что движение по Северо-Восточной хорде в сторону центра осуществляется по трем полосам.

Ранее 20 апреля Госавтоинспекция предоставила список самых распространенных нарушений, которые привели к гибели людей на дорогах в первые три месяца текущего года.