Бездомные, чьи тела нашли на Ленинском проспекте, могли отравиться «просрочкой»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Трое бездомных, которые были найдены мертвыми, могли отравиться «просрочкой». Об этом стало известно в среду, 20 апреля.

По данным СМИ, недалеко от места обнаружения тел был расположен супермаркет. Местные жители говорят о том, что бездомные питались просроченными продуктами из мусорных баков, куда сотрудники магазина уносили списанные товары.

Кроме того, всех трое часто выпивали и могли отравиться некачественным алкоголем. Такую информацию приводит «МК».

Напомним, в подземном паркинге на Ленинском проспекте были найдены тела трех бездомных.

Следователями установлено, что они умерли более месяца назад. При этом видимых телесных повреждений не было обнаружено.