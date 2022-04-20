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Стали известны дата и место прощания с театральным режиссером Хейфецем

Евгений Белоусов

Общество
Стали известны дата и место прощания с театральным режиссером Хейфецем
Фото: АГН Москва

Прощание с театральным режиссером и педагогом, народным артистом России Леонидом Хейфецем пройдет 21 апреля в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщили в пресс-службе театра в среду, 20 апреля.

— Прощание состоится в родном театре Леонида Ефимовича, но дата и время панихиды будут известны позже, — говорится в сообщении.

Народный артист будет похоронен на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Леонида Хейфеца не стало 18 апреля. Народный артист России скончался на 88-м году жизни. Позднее мэр москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера. По словам мэра, режиссер поставил десятки блестящих спектаклей. Многие из них вошли в золотой фонд драматического искусства и оставили незабываемые впечатления у ценителей русской и мировой классики.

За годы преподавательской деятельности Хейфец обучил множество ставших популярными артистов. У него учились Александр Петров, Павел Деревянко, Елена Бирюкова, Артур Смольянинов и другие. Кроме того, он поставил более 30 спектаклей. Последней его постановкой был «Пигмалион» Бернарда Шоу в Театре имени Маяковского.

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