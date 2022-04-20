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МИД: Украина может применить американское оружие против России

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
МИД: Украина может применить американское оружие против России
Фото: МИД РФ

В Москве не исключают возможность нанесения ударов американским оружием со стороны Украины по России, ДНР и ЛНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 20 апреля.

— США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи (Украине — прим. ВМ). Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России, — сказала дипломат.

По словам Захаровой, вертолеты, которые Америка поставляет Киеву, раньше поставлялись в Афганистан, передает РИА Новости.

В этот же день Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам. По ее словам, Россия не отказала офису президента Украины Владимира Зеленского в просьбе провести переговоры. Кроме того, по словам Захаровой, Киев намеренно затягивает переговорный процесс.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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