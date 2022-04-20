МИД: Киев намеренно затягивает переговоры России и Украины

Фото: МИД РФ

Россия и Украина продолжают переговорный процесс, однако Киев намеренно затягивает переговоры. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 20 апреля.

— Украинские переговорщики занимаются, увы, ставшим за годы привычным для них делом, а именно пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам, — заявила она.

По словам Захаровой, украинская сторона отказывается от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает Москва. Она подчеркнула, что если Киев действительно стремится к проведению переговоров, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей. Об этом представитель МИД рассказала во время брифинга.

В этот же день Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам. По ее словам, Россия не отказала офису президента Украины Владимира Зеленского в просьбе провести переговоры.

До этого власти Израиля подтвердили готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил посол страны в РФ Александр Бен Цви.