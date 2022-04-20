Кадыров сообщил о переходе города Рубежный под полный контроль российских войск

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Город Рубежное на территории Луганской народной республики (ЛНР) перешел под окончательный контроль российских войск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 20 апреля.

— Бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» совместно с российскими военнослужащими и подразделениями народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города, — заявил он.

По словам Кадырова, чеченские силовики крепко основались в городе и уже приступили к круглосуточной охране его жителей. Он также опубликовал видео, на котором солдаты водружают на въезде в город флаги России и Чечни с изображением Ахмата Кадырова.

— Теперь каждый последователь бандеровской идеологии сто раз подумает, прежде чем сделать шаг в сторону Рубежного, — добавил Кадыров.

19 апреля Кадыров сообщил, что очередная группа добровольцев отправилась на Украину из Чечни для участия в специальной операции РФ. По его словам, среди отправившихся на территорию ЛДНР добровольцев председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и чеченский министр внутренних дел Руслан Алханов.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о последовательном выполнении ВС России плана освобождения Донбасса. Он отметил, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на территории Украины.