Минобороны сообщило о ракетных ударах по 12 объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская ПВО в течение дня сбила один украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в среду, 20 апреля.

Также были нанесены ракетные удары по 12 украинским военным объектам, среди которых были два пункта управления ВСУ, а также ЗРК «Оса-АКМ». Всего с начала проведения специальной военной операции Россия уничтожила 98 БЛА и 2397 единиц бронетехники ВСУ.

Конашенков добавил, что за день ВКС России поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, говорится в сообщении.

— Ракетными войсками РФ в течение дня нанесены удары по четырем пунктам управления ВСУ, — рассказал Конашенков.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное на территории Луганской народной республики (ЛНР) перешел под окончательный контроль российских войск.

Днем ранее, 19 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о последовательном выполнении ВС России плана освобождения Донбасса. Он отметил, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на территории Украины.