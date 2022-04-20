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США ввели новый пакет антироссийских санкций
США расширили санкционный список по России, в него вошли как физические, так и юридические лица. Об этом сообщили в американском Минфине в среду, 20 апреля.
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