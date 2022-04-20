Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США ввели новый пакет антироссийских санкций

Евгений Белоусов

В мире
США ввели новый пакет антироссийских санкций
Фото: Unsplash

США расширили санкционный список по России, в него вошли как физические, так и юридические лица. Об этом сообщили в американском Минфине в среду, 20 апреля.

Новость дополняется.

Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте