Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе

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Украина готова к обмену пленных россиян на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в среду, 20 апреля.

— Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных, — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Киев ради своих людей готов на любой формат обмена и всегда открыт к диалогу, передает ТАСС.

Начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные открыли гуманитарный коридор для сдавшихся украинских боевиков и военных с завода «Азовсталь».

До этого руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров сообщил, что открытым для гражданских лиц новым гуманитарным коридором около «Азовстали» в Мариуполе никто не воспользовался.

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что очередная группа добровольцев отправилась на Украину из Чечни для участия в специальной операции РФ. По его словам, среди отправившихся на территорию ЛДНР добровольцев председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и чеченский министр внутренних дел Руслан Алханов.