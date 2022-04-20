Мужчина взял по поддельным документам кредиты на 3,5 миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правоохранительные органы задержали 63-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств у банков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в среду, 20 апреля.

— Установлено, что злоумышленник обратился в несколько московских банков для получения автокредита. Гражданин предоставил необходимый пакет документов и заключил три кредитных договора на общую сумму около 3,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый за все время не внес ни одного платежа. При дополнительной проверке было установлено, что кредиты он взял по поддельным документам.

В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого. На полученные средства, как уточняется, он купил три иномарки, которые продал третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает «МВД Медиа».

20 апреля в МВД сообщили, что, представившись сотрудником банка, неизвестный заявил жительнице Клина по телефону, что мошенники пытаются списать деньги с ее счета.

Звонивший предложил женщине обналичить сбережения и перевести на указанные им счета, чтобы сохранить средства. Та согласилась и последовала инструкциям, сделав переводы на сумму около миллиона рублей.