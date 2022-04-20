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Столица увеличивает выпуск продуктов

Ирина Петрова

Общество
Столица увеличивает выпуск продуктов
Фото: Из личного архива Владислава Овчинского

По итогам 2021 года объем производства мясного сектора столичного пищепрома вырос на 19,5 процента, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По статистике каждая восьмая тонна колбасы в стране выпускается столичными мясоперерабатывающими предприятиями.

В их числе такие мясокомбинаты, как Царицынский, Микояновский, Останкинский, Черкизовский, Дымовское колбасное производство и другие, всего около 30 заводов. При этом в целом выпуском продуктов питания заняты более 200 предприятий.

— Для развития и увеличения объемов производства, в том числе пищевых продуктов, в Москве действует свыше 20 мер поддержки предприятий, — отметил Владислав Овчинский. — В частности, 64 предприятиям присвоен статус промкомплекса, позволяющий им экономить до двух миллиардов рублей ежегодно. Благодаря такому статусу 24 производителя пищевой отрасли получают налоговые льготы, в результате чего за 2021 год сэкономили более 435 миллионов рублей.

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