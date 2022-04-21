В Пентагоне признали ошибку в заявлениях по поставкам оружия на Украину

Фото: defense.gov

Киев увеличил размер своего боевого авиапарка за счет получения отдельных запчастей и ремонта поврежденных воздушных суден, а не в результате поставок этих самолетов союзными государствами, заявил в среду, 20 апреля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Таким образом представитель военного ведомства Соединенных Штатов опроверг озвученный им же накануне тезис о том, что Киев якобы получил от своих союзников дополнительные воздушные средства, а также запчасти. Кирби подчеркнул, что до сих пор украинские военные не получили ни одного самолета в сборе.

Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мной ошибки, — заметил представитель Пентагона.

Кирби добавил, что украинские военные благодаря политике Вашингтона получили достаточно запасных частей, чтобы ввести в эксплуатацию больше самолетов, чем у них было 15-20 дней назад, пишет РИА Новости.

Представитель оборонного ведомства США ранее отказался раскрыть, какие конкретно страны поставляли Киеву воздушные суда и комплектующие. Он отметил, что речь идет о самолетах российского производства.