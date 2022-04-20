Представитель Пентагона заявил, что Украина получает от других стран самолеты

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и запасные части для них.

— Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, вооруженные силы Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов, — заявил он во вторник, 19 апреля.

Кирби отказался раскрыть, какие конкретно страны поставляли Киеву воздушные суда и комплектующие. Он отметил, что речь идет о самолетах российского производства.

Официальный представитель Пентагона добавил, что Соединенные Штаты не поставляли Украине самолеты целиком, так как не хотят становиться стороной вооруженного конфликта, передает РИА Новости.

Представитель Белого дома Джен Псаки сочла «пустыми угрозами» ноту России из-за поставок оружия Украине. Министерство иностранных дел РФ сообщило о рассылке нескольким странам, в том числе Соединенным Штатам, ноты из-за поставок вооружений Украине. В ней говорилось о «непредсказуемых последствиях» этого шага.