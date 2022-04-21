Байден выступит с новым заявлением по Украине в четверг

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден утром в четверг, 21 апреля, выступит с новым заявлением относительно ситуации на Украине. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, который обнародовала пресс-служба Белого дома.

Если верить расписанию, в 9:45 по местному времени в Вашингтоне (16:45 по Москве) глава американского государства представит «обновленную информацию» по ситуации между Москвой и Киевом. Других подробностей относительно содержания грядущего выступления не приводится.

Как пишет РИА Новости, спустя несколько десятков минут после начала выступления по Украине Байден направится в город Портленд, в котором у американского лидера по плану намечен ряд публичных мероприятий с заявлениями по их итогам.

Существует вероятность, при которой президент США прокомментирует итоги встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой Семерки», которая накануне прошла в Вашингтоне.

На этой встрече чиновники из G7 обсудили желание, по которому помощь Украине в финансовом и материальном выражении должна достигнуть 24 миллиардов долларов до конца года «и в дальнейшем».