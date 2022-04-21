Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден выступит с новым заявлением по Украине в четверг

Егор Провоторов

В мире
Байден выступит с новым заявлением по Украине в четверг
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утром в четверг, 21 апреля, выступит с новым заявлением относительно ситуации на Украине. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, который обнародовала пресс-служба Белого дома.

Если верить расписанию, в 9:45 по местному времени в Вашингтоне (16:45 по Москве) глава американского государства представит «обновленную информацию» по ситуации между Москвой и Киевом. Других подробностей относительно содержания грядущего выступления не приводится.

Как пишет РИА Новости, спустя несколько десятков минут после начала выступления по Украине Байден направится в город Портленд, в котором у американского лидера по плану намечен ряд публичных мероприятий с заявлениями по их итогам.

Существует вероятность, при которой президент США прокомментирует итоги встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой Семерки», которая накануне прошла в Вашингтоне.

На этой встрече чиновники из G7 обсудили желание, по которому помощь Украине в финансовом и материальном выражении должна достигнуть 24 миллиардов долларов до конца года «и в дальнейшем».

Читайте также:
Украина Джо Байден заявление
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте