Главный архитектор Москвы оценил участие жителей столицы в планировании города

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов оценил участие жителей города в обсуждении строительных проектов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает «Мослента».

— Мало в каких профессиях роль эксперта становится предметом дискуссий. Сейчас архитектура — исключение. Но до недавнего времени в ней никакой роли массового потребителя не существовало. Люди просто жили и пользовались тем, что им предлагалось, — заявил он.

При этом Кузнецов подчеркнул, что нельзя отрицать влияние мнения москвичей на планирование в столице и конкретных районах. По его словам, горожане лучше знают места, в которых живут, сообщает издание.

Также стало известно, что жители Москвы в рамках акции «Дни исторического и культурного наследия» до 31 мая могут бесплатно посетить более 300 мероприятий и около 100 объектов, посвященных городской архитектуре.

Все мероприятия разделены по эпохам: «Москва под сводами», «Москва дворцовая», «Москва усадебная», «Москва эклектично-модерновая» и «Москва советская». Люди смогут увидеть здания старого города, а также посмотреть на символы советской эпохи и другие архитектурные памятники.