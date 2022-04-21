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Свыше 40 домов по реновации строят и проектируют на юго-западе столицы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 40 домов по реновации строят и проектируют на юго-западе столицы
Фото: mos.ru / Е. Самарина

В Юго-Западном административном округе столицы идет строительство и проектирование 41 жилого дома в рамках программы реновации. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— По программе реновации проектно-изыскательские работы идут на 23 объектах площадью 429 тысяч квадратных метров, еще 18 домов на 246 тысячах квадратных метров строится. Объем нового жилого фонда позволит начать переселение более 20 тысяч жителей — участников программы реновации в ЮЗАО, — рассказал он.

Также глава столичного департамента подчеркнул, что общая площадь всех объектов превысит 670 тысяч квадратных метров.

Всего в округе ведется или завершено расселение 43 домов, из которых 18 снесено. Новые квартиры получили уже 5,5 тысячи жителей округа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что в Западном административном округе столицы строят и проектируют 34 дома по программе реновации.

Сейчас на стадии строительства находятся 16 зданий, а на этапе проектирования — 18.

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