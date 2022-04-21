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Сотрудники ГИБДД проверяют видео, в котором таксист посадил за руль ребенка

Елена Самойлова

Происшествия
Сотрудники ГИБДД проверяют видео, в котором таксист посадил за руль ребенка
Фото: Москва 24

Столичная Госавтоинспекция организовала проверку по факту публикации видео, в котором ребенок управляет автомобилем такси. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

— Проверяем видео, в котором водитель автомобиля такси, предположительно, допустил к управлению машиной ребенка, — отмечается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Видео: Москва 24

По результатам проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также личность нарушителя.

Накануне, 20 апреля, по итогам первых трех месяцев текущего года Госавтоинспекция представила список самых распространенных нарушений, которые привели к гибели людей на дорогах.

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