Сотрудники ГИБДД проверяют видео, в котором таксист посадил за руль ребенка

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Столичная Госавтоинспекция организовала проверку по факту публикации видео, в котором ребенок управляет автомобилем такси. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

— Проверяем видео, в котором водитель автомобиля такси, предположительно, допустил к управлению машиной ребенка, — отмечается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

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По результатам проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также личность нарушителя.

Накануне, 20 апреля, по итогам первых трех месяцев текущего года Госавтоинспекция представила список самых распространенных нарушений, которые привели к гибели людей на дорогах.