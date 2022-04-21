Песков назвал заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы СНБО Украины Алексея Данилова об ударах по Крымскому мосту анонсированием теракта. Такое мнение официальный представитель Кремля выразил в четверг, 21 апреля.

До этого Данилов заявил, что украинская армия может ударить по мосту, как только у нее появится такая возможность.

Песков добавил, что слова главы СНБО требуют правовой оценки, передает ТАСС.

21 апреля ФСБ задержала злоумышленника, готовившего террористический акт на железной дороге в Крыму. Задержанный, будучи гражданином РФ, исполнял приказы лидеров крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Известно, что данное формирование поддерживало националистов в борьбе против ВС РФ на Украине.

В пресс-службе ФСБ также рассказали, что при задержании у него изъяли самодельные взрывные устройства, электродетонаторы, а также схему закладки бомбы под железнодорожное полотно. Кроме того, в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, флаг и листовки с пропагандой.