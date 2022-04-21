Шойгу заявил, что из Мариуполя удалось эвакуировать более 142 тысяч гражданских

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Российским войскам удалось эвакуировать из Мариуполя более 142 тысяч мирных граждан, несмотря на сопротивление сил Украины. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

— Несмотря на их противодействие — и боевиков, и всех остальных, — нам удалось из Мариуполя после вашего поручения эвакуировать 142 711 мирных граждан, — сообщил министр.

Помимо этого, Шойгу рассказал о том, что удалось освободить всех заложников из морского торгового порта Мариуполя, в том числе экипажи кораблей, лишенных связи. Сейчас порт заминирован, акватория перекрыта. Также министр обороны добавил, что сейчас Мариуполь находится под контролем российской армии, а остатки украинских сил заперты на территории завода «Азовсталь», передает Life.ru.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, штурмовать промзону нецелесообразно. Глава государства добавил, что необходимо «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».