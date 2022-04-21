Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 апреля, приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе.

По словам российского лидера, штурмовать промзону нецелесообразно.

— Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела, — цитирует президента РИА Новости.

До этого министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу заявил, что на завершение операции на «Азовстали» российской армии нужно три–четыре дня.

По словам Шойгу, сам Мариуполь уже освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики в количестве около двух тысяч человек. Он добавил, что территория комбината надежно заблокирована.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.