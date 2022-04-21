Священник объяснил, что делать со скорлупой освященных яиц

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Настоятель столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов рассказал, как поступать со скорлупой от освященных на Пасху яиц.

— Проблемы, куда девать освященную воду в реке, не возникает. Мы эту воду сохраняем как святыню, потому что это и есть настоящая вода, которая действует во здравие души и тела человека, — цитирует протоиерея ФАН.

Священник задался вопросом, почему у людей не вызывает беспокойства, что делать с сумками, в которых находились продукты для освещения. По его словам, обряд освящения не превращает вещь в предмет, который имеет «градус духовной радиационной опасности».

Великанов добавил, что люди, которые употребляют яичную скорлупу в пищу, могут ее съесть. Все остальные, по его словам, могут без смущения выбросить скорлупу от освященных яиц в мусорное ведро.

Руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков рассказал, что более 500 храмов и монастырей столицы будут работать на Пасху, а на ночное богослужение ожидают около 250 тысяч прихожан.