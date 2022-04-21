Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог назвал три женских имени, обладательницы которых охотятся за чужими деньгами

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог назвал три женских имени, обладательницы которых охотятся за чужими деньгами
Фото: Pixabay

В поисках избранницы мужчина может столкнуться с самой настоящей брачной аферисткой, которая исчезнет после того, как оберет его до нитки. Эзотерик и астролог Артемий Никара предупредил, от женщин с какими именами лучше держаться подальше.

Так, Софьи — настоящие обольстительницы, которые, соблазнив мужчину, вытягивают из него все до копейки. Они легко делают так, что партнер готов водить их в рестораны и дарить дорогие подарки. Но, как только жертва ее чар делает ей предложение, обладательница этого имени исчезает, взяв с собой подарки.

Маргарита завоевывает мужчину постепенно, а планы обогатиться за чужой счет она строит еще до личного знакомства. Перед тем, как пойти в наступление, как только план готов, начинаются действия, утверждает Никара.

По его словам, Маргарита решится на все, чтобы искупаться в роскоши. А после того как она привязывает мужчину себе, просто испаряется.

Белла умеет прикинуться «милой овечкой», чтобы, надавив на жалость, вытянуть из мужчины деньги. Она может сочинить историю о больном ребенке, которому необходима операция.

Благодаря дару убеждения Белла может охмурить мужчину в соцсетях, даже не встречаясь с ним. Получив желаемое, она, вероятнее всего, заблокирует спонсора и отправится на поиск новой жертвы, пишет Пятый канал.

До этого эксперты перечислили женские имена, обладательницы которых обречены стать отшельницами на пенсии и могут рассчитывать лишь на соседство с кошками.

Читайте также:
Отношения Деньги Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте