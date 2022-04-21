Астролог назвал три женских имени, обладательницы которых охотятся за чужими деньгами

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В поисках избранницы мужчина может столкнуться с самой настоящей брачной аферисткой, которая исчезнет после того, как оберет его до нитки. Эзотерик и астролог Артемий Никара предупредил, от женщин с какими именами лучше держаться подальше.

Так, Софьи — настоящие обольстительницы, которые, соблазнив мужчину, вытягивают из него все до копейки. Они легко делают так, что партнер готов водить их в рестораны и дарить дорогие подарки. Но, как только жертва ее чар делает ей предложение, обладательница этого имени исчезает, взяв с собой подарки.

Маргарита завоевывает мужчину постепенно, а планы обогатиться за чужой счет она строит еще до личного знакомства. Перед тем, как пойти в наступление, как только план готов, начинаются действия, утверждает Никара.

По его словам, Маргарита решится на все, чтобы искупаться в роскоши. А после того как она привязывает мужчину себе, просто испаряется.

Белла умеет прикинуться «милой овечкой», чтобы, надавив на жалость, вытянуть из мужчины деньги. Она может сочинить историю о больном ребенке, которому необходима операция.

Благодаря дару убеждения Белла может охмурить мужчину в соцсетях, даже не встречаясь с ним. Получив желаемое, она, вероятнее всего, заблокирует спонсора и отправится на поиск новой жертвы, пишет Пятый канал.

До этого эксперты перечислили женские имена, обладательницы которых обречены стать отшельницами на пенсии и могут рассчитывать лишь на соседство с кошками.