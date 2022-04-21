Автобусы в Подмосковье будут работать дольше в пасхальную ночь

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Автобусные маршруты до храмов в Подмосковье в пасхальную ночь будут работать до двух часов ночи. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Время работы маршрутов увеличили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Данное решение позволит гражданам удобно и безопасно добираться до основных региональных храмов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Общее число автобусных маршрутов, которые проходят возле подмосковных храмов, достигает 650. Около двух тысяч автобусов задействуют в Подмосковье в пасхальную ночь, а на некоторые маршруты будут выделены дополнительные машины.

Из-за прохождения техники для военного парада с ночи 20–21 апреля до ночи 21–22 апреля поменяется режим работы маршрутов и остановок наземного транспорта в разных частях Москвы. Так, в ночь на 21 апреля автобусы н5 будут курсировать между Каширским шоссе и станцией метро «Кузьминки». Днем перестанет работать остановка «Силикатный завод» для автобусов № 27, 48, 294, 322 и с344.