Психолог назвал способы, как почувствовать себя счастливым

Фото: Pexels

Каждый человек может выбрать сам, быть ему счастливым или нет. Об этом заявил социальный психолог Андрей Шахов.

Эксперт убежден, что состояние счастья не зависит от благополучия и каких-то внешних факторов. Он отметил важность умения отличать счастье от сиюминутного удовольствия.

По словам Шахова, человек может самостоятельно определить периоды счастья или его отсутствия. Почувствовать себя счастливым можно тогда, когда ценишь все, что уже имеешь в жизни, отметил психолог.

Специалист призвал людей просыпаться с мыслью о счастье от того, что они живы и здоровы, их близкие — рядом, а они сами могут делать то, что хотят. Он посоветовал не забывать, что можно стать счастливым в любой момент. Для этого следует лишь правильно сформировать собственное мышление, передает слова Шахова «Общественная служба новостей».

Ранее психологи назвали способ избавиться от плохих и навязчивых мыслей. Специалисты отмечают, что навязчивые мысли могут мешать нормальной жизни. Уменьшить их вред позволит тактика обретения контроля над сознанием.