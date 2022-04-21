Два общественных пространства Подмосковья вошли в реестр лучших практик по благоустройству

Фото: minblag.mosreg.ru

Два подмосковных общественных пространства вошли в реестр лучших муниципальных практик по благоустройству. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказал глава регионального министерства благоустройства Михаил Хайкин.

— Окружающая среда очень влияет и на города, и на людей в них. Очень изменилась культура и отношение к общественным территориям. Жители с большим энтузиазмом принимают участие в вопросах благоустройства, бережно относятся к новым объектам, — отметил руководитель ведомства.

Всего в федеральный реестр вошли 120 проектов создания комфортной городской среды из 110 муниципальных образований. Подмосковные проекты Первомайской площадки у ДК «Юбилейный» в Ивантеевке и бульвара в поселении Новохаритоновское в Раменском вошли в этот список, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Северо-Западном административном округе планируются масштабные работы по благоустройству районов. Он отметил, что в СЗАО запланировано сразу пять проектов по улучшению города. Реализуют их в Митине, Северном Тушине и Южном Тушине.