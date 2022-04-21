Арестован мужчина, до смерти избивший знакомого палкой 11 лет назад

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Молодому человеку предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности в 2011 году. Он заключен под стражу. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в апреле 2011 года обвиняемый поругался со своим знакомым во время прогулки в Кузьминском лесопарке. Разозлившись, мужчины стали драться. В какой-то момент обвиняемый схватил палку и несколько раз ударил ею оппонента. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Осознав произошедшее, мужчина покинул парк, а вскоре уехал из страны. Тело погибшего обнаружили прохожие на следующее утро.

Преступление долгие годы оставалось не раскрытым, однако в рамках работы по преступлениям прошлых лет удалось установить дополнительные обстоятельства этого убийства.

— Проведенная молекулярно-генетическая экспертиза показала, что футболка потерпевшего, в которой он находился в тот день, содержит следы не только его ДНК, но и другого лица. Удалось выделить генетический код и вычислить злоумышленника, — рассказала Врадий.

Спустя 11 лет, в апреле 2022 года мужчина был задержан. В ходе проведения следственных действий подтвердилась его причастность к совершенному преступлению. Кроме того, Врадий добавила, что следователи нашли и допросили очевидца убийства.

— Расследование уголовного дела продолжается, — резюмировала представитель ведомства.

5 апреля стало известно, что завершено расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном в 2013 году. Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось, обстоятельства данного убийства тоже не были установлены.