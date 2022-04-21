Астропсихолог рассказала, чего ждать от коридора затмений с 30 апреля по 16 мая

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С 30 апреля по 16 мая на звездном небе будет наблюдаться коридор затмений. Чем опасен этот период, рассказала астропсихолог Ирина Булгакова.

По словам специалиста, в третьей декаде апреля Солнце перейдет в знак Тельца, благодаря чему в жизнь людей вернется баланс. Помимо этого, в Тельце также находится Меркурий, отвечающий за разум.

В связи с этим люди будут искать способы заработать, не прикладывая особых усилий. Однако Булгакова предупредила, что спокойный период продлится недолго, так как уже 30 апреля откроется новый коридор затмений и он продлится до 16 мая.

Эксперт отметила, что в это время могут произойти перемены, которые продлятся 18 с половиной лет. При этом она не рекомендует начинать новые дела в указанный период.

30 апреля произойдет новолуние, которое зафиксируется на энергии Урана. Из-за этого проблемы в жизни людей могут открыться совершенно с другой стороны.

— Очень внимательно наблюдайте за окружающими вас людьми и предоставляющимися возможностями. Потому что Уран — планета непредсказуемости, нестандартных решений, — уточнила астролог.

Она добавила, что в сложное время звезды пошлют помощников, которыми могут стать представители прогрессивной молодежи, в том числе из IT-сферы. Булгакова посоветовала объединиться с творческими людьми. В этом случае период коридора затмений может не только пройти без потерь, но и принести пользу, передает Пятый канал.

До этого геополитический астролог Светлана Драган рассказала, какие главные события произойдут весной этого года. Она отмечает, что в мае должно было прийти осознание того, что Россию «прижали», что мы задыхаемся, но эксперт считает, что страна, наоборот, задышит по-новому.