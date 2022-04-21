Диетолог объяснила, как правильно выходить из Великого поста

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При возвращении к привычному питанию после завершения Великого поста необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не навредить здоровью. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.

Она отметила, что за продолжительный период организм человека привыкает к новому типу питания. По словам эксперта, в первую очередь важно постепенно добавлять в рацион молоко, мясо и яйца.

Диетолог отметила, что не стоит отказывать себе в традиционных пасхальных угощениях. Среди них она назвала сваренные вкрутую яйца, творожные пасхи и куличи.

— Стоит помнить, что употребление должно быть ограничено. Вареных яиц — одно, максимум — два за день, — рассказала она.

Диетолог предупредила, что не стоит перегружать организм жирными продуктами. После праздника, уточнила она, их нужно постепенно вводить в рацион.

Она рекомендовала сперва ввести в рацион кисломолочные продукты, а уже затем цельное молоко. После этого можно добавить яйца, а в последнюю очередь — мясные продукты, приводит слова диетолога Пятый канал.

Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации и рассказала, как правильно есть куличи и яйца, чтобы после праздника не увидеть прибавку на весах.