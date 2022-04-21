Дептранс рассказал о правилах перевозки домашних питомцев в такси

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Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказала, как нужно перевозить домашних питомцев в такси.

— Во-первых, обязательно возьмите переноску. Во-вторых, при вызове такси укажите, что едете с питомцем, — говорится в сообщении.

Рептилию или амфибию следует перевозить в специальном тканевом мешочке, контейнере или проветриваемой коробке с замками. Также необходимо следить за температурой в салоне.

Птиц лучше везти в клетке с поддоном, переноске, либо в коробке с дырочками, а в холодное время года следует укутать клетку одеялом и положить внутрь грелку. Что касается грызунов, то лучше использовать переноску или клетку со сплошным дном и положить питомцу еду, а с наступлением холодов — бутылку с горячей водой, обернутую в шерстяной носок.

Кроме того, важно не допускать сквозняков или перегрева в салоне автомобиля. Больших собак следует перевозить в наморднике и воспользоваться специальным ремнем-фиксатором, а небольшие породы необходимо везти в переноске.

На случай, если питомца укачает в дороге, следует взять с собой впитывающие пеленки и пакеты. Кошек также необходимо перевозить в переноске со сплошным дном или в прорезиненной сумке, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

7 апреля Дептранс Москвы рассказал о правилах перевозки домашних питомцев в общественном транспорте.