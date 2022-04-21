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Открытое горение в здании оборонного НИИ в Твери ликвидировано

Евгений Белоусов

Происшествия
Открытое горение в здании оборонного НИИ в Твери ликвидировано
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Открытое горение в здании оборонного НИИ в Твери ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в четверг, 21 апреля.

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