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Открытое горение в здании оборонного НИИ в Твери ликвидировано
Открытое горение в здании оборонного НИИ в Твери ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в четверг, 21 апреля.
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