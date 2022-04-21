Рекордное число поездок на метро с начала пандемии совершили в Москве 20 апреля

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жители столицы совершили рекордное количество поездок на метро за сутки с начала пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Вчера в Москве была настоящая весна. Вы стали чаще пользоваться городским транспортом, и у нас новые рекорды. 20 апреля вы сделали 7,66 миллиона поездок на метро — это рекорд с начала пандемии и на 14,5 тысячи больше, чем в самый топовый день 24 декабря 2021 года, — говорится в сообщении.

По данным департамента, по сравнению с доковидным 2019 годом, пассажиропоток восстановился на 87,4 процента. На наземном транспорте москвичи совершили 4,26 миллиона поездок.

Это является лучшим результатом с начала 2022 года, а восстановление показателя составило 76 процентов в сравнении с 2019-м, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

13 апреля в пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что с начала 2022 года горожане совершили свыше 900 миллионов поездок на московском транспорте. Горожане воспользовались поездами столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) 571 миллиона раз, трамваем — 43 миллиона, наземным транспортом — 261 миллиона, Московскими центральными диаметрами (МЦД) — 44 миллиона.